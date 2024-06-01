В связи с терактом в "Крокус Сити Холее" арестовано 18 человек

Суд в Москве арестовал 18 человек по обвинению в причастности к нападению террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщается в постановлении Басманного суда об аресте подозреваемых, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, по уголовному делу обвинены 20 человек, из них 18 взяты под стражу, а двум назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В постановлении говорится, что после атаки на "Крокус Сити Холл" возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следователи также обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (часть террористической организации "Исламское государство").

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!