В Риме антиправительственная акция закончилась стычками с полицией

Стычки между полицейскими и манифестантами произошли в Риме ходе акции протеста против правительства и в поддержку Палестины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, газета Corriere della Sera, манифестанты, среди которых было много студентов и молодых людей, стартовавшие от римского университета "Сапиенца", использовали дымовые шашки и петарды.

В определенный момент группа примерно из 200 манифестантов попыталась прорваться через кордоны полиции. Они были оттеснены стражами порядка. Среди лозунгов звучали призывы к прекращению войн и эксплуатации, а также пропалестинские тезисы о геноциде Израиля, который якобы поддерживает итальянское правительство.

Одновременно в Риме в предвыборном митинге, которым завершилась избирательная кампания перед голосованием в Европарламент 8-9 июня, приняла участие премьер-министр Джорджа Мелони. Она лично возглавила список кандидатов от своей партии "Братья Италии", хотя известно, что она не собирается покидать премьерское кресло. Мелони не скрывает, что получение на голосовании не менее 26% голосов, как на национальных парламентских выборах в 2022 году, стало бы подтверждением поддержки итальянцев ее политической линии и деятельности на протяжении последних полутора лет.

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