Очередное проявление антисемитизма во Франции

На международной выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024, открывающейся 17 июня в Париже, не будут представлены израильские компании.

Как передает Day.Az, анонимный источник в крупной французской оборонной компании сообщил i24news, что таково решение французских властей. Свою продукцию на выставке должны были представить 74 израильские компании.

"Мы очень разочарованы этой ситуацией. С нашими израильскими партнерами у нас исторически существуют доверительные отношения. Это решение неверное, но оно было принято французскими властями", - отметил он.

В этом году на Eurosatory 2022 будут представлены 1 743 участника из 62 стран; планируется, что ее посетят более 62 000 гостей из 150 стран.

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