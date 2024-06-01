В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

Конфликт в Украине показал, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Он считает неправильной ситуацию, когда беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракету стоимостью $3,5 млн используют для уничтожения такого дрона.

"Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения. Для этого нужны другие решения помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей", - сказал Бауэр.

В то же время он подчеркнул, что не следует впадать в крайности: "Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы. Но нам нужно сбалансировать числа".

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