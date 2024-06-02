В США раскрыли общий объем помощи Украине

Соединенные Штаты оказали помощь Украине с февраля 2022 года в размере $81 млрд, из них $51 млрд - военная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью агентству "Укринформ".

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, не собирается ли вашингтонская администрация направить в Конгресс новый запрос на ассигнования для Киева, Карпентер отметил, что США уже выделили "очень много" средств Украине. "Мы только недавно приняли закон о дополнительном финансировании. <...> Следует также помнить, что мы обеспечили около $81 млрд для поддержки Украины с начала войны, и это очень много. Из них $51 млрд - это военная помощь", - сказал он.

Карпентер также подчеркнул, что не может говорить о том, что будет в следующем году, поскольку в ноябре в США пройдут выборы. В настоящее время, по его словам, США сфокусированы на увеличении возможностей для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. "И мы понимаем, что одной из главных потребностей сейчас является противовоздушная оборона. Поэтому мы тратим много времени на общение с нашими партнерами и союзниками по поводу того, как мы можем усилить эффективность ПВО в Украине в нынешний момент", - сказал чиновник.

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