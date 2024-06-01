Египет, Катар, США призвали ХАМАС и Израиль достичь договора на изложенной Байденом основе

Египет, США и Катар, выступающие посредниками на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, призвали стороны конфликта прийти к соглашению по урегулированию в секторе на основах, изложенных в выступлении американского президента Джо Байдена 31 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении трех государств, которое процитировал телеканал Al Hadath.

Три страны обратились к конфликтующим сторонам с призывом "завершить соглашение на принципах, представленных президентом США". По убеждению посредников, как указывается в документе, эти принципы "представляют собой дорожную карту для достижения постоянного прекращения огня в Газе и урегулирования кризиса". В заявлении отмечается, что высказанные Байденом основы "принесут пользу и жителям Газы, и удерживаемым в секторе заложникам".

31 мая Байден призвал Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать "неопределенную цель полной победы". Он представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки из нескольких этапов, предусматривающей возможность полного прекращения огня.

С его точки зрения, Израилю нельзя упустить благоприятный момент. "Это по-настоящему решающий момент. Израиль сделал свое предложение. ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Эта сделка дает благоприятную возможность показать, действительно ли они имеют это в виду. ХАМАС следует дать согласие на сделку", - отметил руководитель вашингтонской администрации.

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