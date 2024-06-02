Британские ВМС сообщили о взрыве вдали от судна у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен, - говорится в сообщении, которое помечено как "атака". - Капитан стал свидетелем взрыва на значительном удалении от судна. Судно и его экипаж, согласно поступившей информации, находятся в безопасности, а судно следует в порт назначения".

"Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - добавили в координационном центре.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

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