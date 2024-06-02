МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, КНР и РФ

Правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 сконцентрировала свои усилия в первую очередь на борьбе не с терроризмом, а со шпионами из Ирана, Китая и России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Daily Telegraph сообщили правительственные источники.

По их информации, конфликт на Украине, растущее число китайских агентов, якобы действующих в Соединенном Королевстве, и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом привели к тому, что фокус внимания МИ-5 сместился. Как рассказал собеседник издания, министры попросили спецслужбу "перенести большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно на угрозу, исходящую от таких государств, как Китай, Россия, а в последнее время также от Ирана". Источник газеты пояснил, что "борьба с терроризмом не была объявлена неприоритетной", но стала не основным, а параллельным предметом внимания. "Их рабочая нагрузка определенно сместилась в этом направлении", - отметил собеседник The Daily Telegraph.

Он пояснил, что интерес со стороны России к Великобритании якобы обусловлен активной поддержкой Лондоном Киева. "Чем активнее ты начинаешь участвовать, тем больше ты оказываешься в центре внимания", - сказал источник.

Газета также утверждает, что агенты Китая, якобы ведущие шпионаж в Великобритании, не поддаются исчислению. Источники в разведывательной сфере сообщили изданию, что китайские агенты присутствуют в научной среде (причем как студенты, так и преподаватели), в бизнесе и даже в мире искусства.

В статье приводится мнение другого правительственного источника, который заявил, что лишь в посольстве КНР в Великобритании якобы действуют до 20 шпионов, а "число агентов, гражданских лиц, которые были завербованы китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч".

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