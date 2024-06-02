Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии РФ и Китая

Министерство обороны США разместило тендер на закупку книг о военной стратегии РФ и Китая для курсантов колледжа Военно-воздушных сил (ВВС) в Алабаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводятся на сайте госзакупок США.

Как указывается в тендере, размещенном на сайте 17 мая, военное ведомство рассчитывает к середине июня закупить книги западных авторов, в том числе Офера Фридмана, Эндрю Монагана, Кеннета Пейна и других, посвященные военной стратегии РФ, в том числе в украинском кризисе, Китая, стратегии в космосе, а также вопросам искусственного интеллекта. Количество экземпляров не уточняется, на закупку каждого издания Пентагон выделяет по $600.

Из опубликованных данных следует, что книги планируется использовать в ВВС США в целях "обучения и подготовки". Заявки на выполнение тендера принимались до 31 мая. Книги должны быть доставлены в течение 30 дней после одобрения заявки в командно-штабной колледж ВВС США в Монтгомери (штат Алабама).

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