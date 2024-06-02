ЦАХАЛ нанес массированные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла утром в воскресенье массированные удары по террористическим объектам в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

По его данным, среди районов, подвергшихся атаке, восточные и южные кварталы Рафаха, Дейр-эль-Балах, южная часть города Газа и город Аль-Буридж. Также сообщается, что ракетные катера ВМС ЦАХАЛ ведут огонь по нескольким целям на севере сектора Газа.

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