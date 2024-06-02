Хуситы атаковали американский эсминец

Йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" запустило в субботу две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море, они были сбиты. Об этом сообщает на своей странице в X (ранее Twitter) Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Между 19 и 23:30 силы CENTCOM успешно сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря. Ракеты были пущены в сторону USS Gravely, и были уничтожены в рамках самообороны", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу, заявили в командовании, американские военные сбили в том же районе один беспилотный летательный аппарат.

В свою очередь представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah также сообщил об атаках на американский эсминец в Красном море.

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