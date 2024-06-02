В Израиле ультраправые пригрозили правительству развалом

Ультраправые министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич пригрозили премьер-министру Биньямину Нетаньяху развалом правительства в случае принятия мирного плана США.

Как передает Day.Az, oб этом пишет РБК со ссылкой на публикации министров в социальных сетях.

"Согласие на такую сделку - это не абсолютная победа, а абсолютное поражение. Мы не допустим окончания войны без полной ликвидации ХАМАС", - подчеркнул Бен-Гвир.

По словам министра, его партия "Оцма Йехудит" распустит правительство после принятия сделки. Смотрич заявил, что сообщил Нетаньяху о решении выйти из правительства в случае принятия сделки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!