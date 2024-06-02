Крупнейшая оппозиционная партия ФРГ подверглась масштабной кибератаке

Электронные ресурсы германской партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) попали под атаку хакеров за неделю до выборов в Европарламент.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на МВД Германии.

ХДС является крупнейшей оппозиционной партией ФРГ. Пока в германском МВД говорят, что оценить масштаб последствий кибератаки невозможно, как и то, была ли утечка информации.

"Характер действий указывает на очень профессионального игрока", - отметил представитель МВД Германии.

В расследовании инцидента принимают участие федеральные ведомства по безопасности информационной техники и контрразведка. Источники в правительстве ФРГ признались DPA, что серьезно относятся к кибератаке.

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