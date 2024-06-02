Китай обвинил Филиппины в игнорировании интересов региона

Филиппины создали опасную ситуацию в Юго-Восточной Азии и проигнорировали интересы стран региона, разместив на своей территории американский ракетный комплекс средней дальности. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Филиппины] проигнорировали общие интересы нашего региона и нарушили устав АСЕАН, позволив иностранному государству развернуть ракетную систему средней дальности, - сказал Дун Цзюнь. - Это ставит под угрозу безопасность и стабильность нашего региона и в конечном итоге приведет к последствиям".

Он указал, что Китай проявляет большую сдержанность "перед лицом таких нарушений и провокаций", но у этой сдержанности "есть предел".

Филиппины и США в ходе апрельских совместных учений разместили в северной филиппинской провинции Лузон американский ракетный комплекс средней дальности Typhon.

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