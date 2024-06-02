Военные Южной Кореи насчитали 600 воздушных шаров с мусором из КНДР

КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором на территорию Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, к утру 2 июня по местному времени в столичном регионе, включая провинцию Кёнгидо, было обнаружено примерно 600 шаров. КНДР стала их запускать около 20:00 по местному времени (14:00 мск) 1 июня.

28 мая КНДР отправила около 260 шаров с мусором в Республику Корея. Сестра лидера народной республики Ким Ё Чжон назвала акцию проявлением "права народа КНДР на выражение" своей позиции и обещала десятикратно отвечать на заброс листовок южнокорейскими активистами. В последний раз перебежчики запустили листовки 10 мая.

31 мая правительство Республики Корея выступило с заявлением, что оно примет "меры, которые сложно будет вынести в случае продолжения провокаций". На этой неделе КНДР предприняла неудачную попытку запуска спутника, запустила по меньшей мере 18 баллистических ракет малой дальности, четыре дня подряд пыталась глушить сигналы GPS на территории Республики Корея, в том числе 1 июня.

Ким Ё Чжон также "попросила с пониманием отнестись к тому, что существуют определенные ограничения, которые не позволяют правительству КНДР немедленно" воспрепятствовать отправке шаров. 26 сентября 2023 года Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР с формулировкой, что соответствующий закон "чрезмерно ограничивает свободу слова и выражения позиции". В июне 2020 года власти КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи в качестве ответа на неспособность Сеула предотвратить переброску антиправительственных листовок через границу.

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