Токио и Сеул решили возобновить военные обмены

Министры обороны Японии и Республики Корея Минору Кихара и Син Вон Сик договорились возобновить обмены на высоком уровне между военными двух стран, приостановленные после инцидента 2018 года, когда корабль южнокорейских ВМС захватил радаром японский патрульный самолет. Об этом говорится в заявлении по итогам их встречи в Сингапуре на полях форума "Диалог Шангри-Ла", опубликованном на сайте военного ведомства Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, собеседники договорились принять меры для предотвращения в будущем инцидентов, послуживших причиной охлаждения отношений. Как сообщали ранее японские СМИ, в дальнейшем возможна также организация взаимных визитов на уровне министров и крупных правительственных чиновников.

Упомянутый инцидент произошел 20 декабря 2018 года в Японском море. Стороны предъявляли друг другу взаимные претензии. В ответ на обвинения со стороны Токио в том, что японский самолет был захвачен южнокорейским радаром управления оружейными системами, в Сеуле опровергли этот факт и возложили на Японию ответственность за то, что ее самолет подлетел слишком близко к кораблю ВМС Южной Кореи.

Инцидент вызвал серьезное охлаждение в отношениях между двумя государствами, в том числе между военными. Сейчас на фоне общего потепления в связях Токио и Сеула обе стороны уделяют внимание проблеме КНДР и настроены на урегулирование обоюдных разногласий.

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