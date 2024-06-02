Китай заявил, что привержен политике неприменения ядерного оружия первым

Китай следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что Китай некогда подвергался ядерному шантажу и угрозам, он привержен политике неприменения ядерного оружия первым <...>, а также безоговорочному отказу от применения или угрозы применения ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или территорий, свободных от ядерного оружия", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!