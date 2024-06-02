Эта страна более чем втрое увеличил закупки оружия из-за угроз безопасности

Камерун более чем втрое увеличил закупки вооружений из-за растущих угроз безопасности страны. В первую очередь к ним относят активность сепаратистских формирований на англоязычном западе страны и вторжения террористов группировки "Боко харам" на севере из соседней Нигерии, сообщает агентство Ecofin, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2023 году Камерун израсходовал 5,5 млрд африканских франков (более $900 млн) на импорт оружия, боеприпасов и вспомогательного снаряжения по сравнению с 1,7 млрд африканских франков (менее $300) за предыдущий аналогичный период, пишет портал со ссылкой на данные Национального статистического института.

Одновременно страна ставит задачу развивать национальную оборонную промышленность, чтобы снизить расходы на импорт в этой сфере. Министр-делегат при президенте, ответственный за оборону, Жозеф Бети-Асомо, выступая в парламенте, недавно объявил о планах строительства совместно с Турцией завода по производству боеприпасов в Гаруа на севере страны.

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