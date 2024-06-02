Чили подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что страна подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я объявляю, что мы начнем работу над тем, чтобы Чили стала кандидатом на проведение Олимпийских игр в 2036 году. С этой целью министр спорта уже сообщил о нашем решении Олимпийскому комитету Чили, чтобы они начали процесс подачи заявки", - сказал он в ходе выступления перед парламентом, которое транслировалось в эфире телеканала T13.

По мнению Борича, у Чили "есть организационные возможности, управленческий потенциал и международное влияние для проведения спортивных мероприятий мирового уровня".

Ранее заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года подали Индия, Индонезия, Турция и Польша.

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