США проведут запуск межконтинентальных ракет

Командование глобального удара ВВС США планирует на следующей неделе осуществить два пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с базы Ванденберг американских Космических сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проведение первого теста запланировано на 4 июня, - указывается в сообщении на сайте базы, - Второй тест запланирован на 6 июня".

Отмечается, что пуски призваны "показать готовность ядерных сил США, а также обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности потенциала ядерного сдерживания" США.

Один из пусков, указала пресс-служба базы Ванденберг, должен был состояться в феврале 2024 года, однако был перенесен из-за необходимости проведения ремонтных работ на полигоне.

Отмечается, что США "передали предпусковое уведомление в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, а также уведомили правительство России согласно действующим двусторонним договоренностям".

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