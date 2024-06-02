Страны ВОЗ решили продолжить переговоры о соглашении по пандемиям

Участники 77-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в Женеве с 27 мая по 1 июня, договорились о внесении поправок в Международные медико-санитарные правила (ММСП) и о продолжении переговоров о заключении соглашения о предотвращении пандемий. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус расценил такие итоги форума как исторические, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исторические решения, принятые сегодня, демонстрируют общее желание стран - членов ВОЗ защитить свои народы и народы мира от риска чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения и будущих пандемий", - отметил он. Глава ВОЗ пояснил, что поправки, внесенные в ММСП, "усилят способность стран выявлять будущие вспышки болезней и пандемии и реагировать на них" в координации с другими государствами. В свою очередь решение ассамблеи завершить работу над соглашением о предотвращении пандемий "в течение следующего года" говорит о том, как "сильно и срочно страны его хотят", отметил он. Гендиректор подчеркнул, что вопрос не в том, разразится или нет новая пандемия, а в том, когда это произойдет. Соглашение после завершения работы над ним "может помочь предотвратить повторение опустошения", которое принесло здравоохранению, обществам и экономике вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19, констатировал Гебрейесус.

Ассамблея продлила полномочия Межправительственного переговорного органа, созданного в 2021 году для разработки соглашения о пандемиях. Предполагается, что итоги консультаций будут подведены на следующей ежегодной ассамблее здравоохранения в 2025 году или на специальной сессии ассамблеи в 2024 году.

Страны ВОЗ внесли в ММСП поправки, благодаря которым теперь в этом документе есть определение пандемической чрезвычайной ситуации, что "сделает более эффективным международное сотрудничество и реагирование на события, которые рискуют стать или уже стали пандемией", пояснили в женевской штаб-квартире организации. Внимание было также уделено улучшению доступа развивающихся стран к медицинским материалам и финансированию. С этой целью будет создан "механизм финансовой координации". Предусмотрено также учреждение странами ВОЗ комитета по содействию выполнению ММСП.

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