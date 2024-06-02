https://news.day.az/world/1665021.html В Стамбуле обрушился трехэтажный дом - ФОТО
В Стамбуле обрушился трехэтажный дом - ФОТО
Трехэтажный дом обрушился в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле, передает Day.Az.
"Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей", - сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.
К настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших, состояние их здоровья опасений не вызывает.
Инцидент произошел в 08:40 по местному времени. Обломки здания обрушились на находящуюся рядом парковку.
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