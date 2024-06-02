В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

Новая Зеландия изучает возможность присоединения к так называемому второму компоненту военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который предполагает совместную разработку неядерных средств военного назначения в нескольких областях. Об этом заявила министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством", - сказала она. При этом Коллинз отметила, что Новая Зеландия "уже тесно сотрудничает с Австралией, США и Великобританией" в области передовых неядерных технологий, которые являются частью второго компонента AUKUS.

Кроме того, по ее словам, Новая Зеландия наряду с Австралией, Японией и Южной Кореей "сейчас более тесно взаимодействует с НАТО". "Не потому, что НАТО стремится играть роль в Индо-Тихоокеанском регионе, а для того, чтобы обсуждать вопросы безопасности, которые затрагивают наши общие интересы, и сотрудничать по ним".

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации нескольких совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым компонентами. Первый из них предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.

Члены альянса допускают, что он может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

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