Руководство Boeing отказалось наказывать из-за катастроф с самолетами 737 MAX

Руководство компании Boeing отказались наказывать из-за событий с самолетами 737 MAX, которые произошли в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители американского Минюста на встрече с членами семей погибших заявили, что топ-менеджеры избегут ответственности, поскольку срок преступлениям давно истек. Тогда жертвами первой катастрофы стали 189 человек - самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море из-за проблем с определением высоты и скорости. Год спустя лайнер Ethiopian Airlines потерпел крушение из-за тех же проблем. На его борту находилось 157 человек.

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