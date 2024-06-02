Канада присоединится к инициативе США по оборонному сотрудничеству

Канада приняла решение присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом рассказал канадский министр обороны Билл Блэр, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая была объявлена на форуме министром обороны (США) Ллойдом Остином", - уточнил он.

Блэр также поблагодарил Остина за "несравненное лидерство" во всех уголках мира. Министр считает, что данная инициатива усилит коллективную безопасность и "станет гарантом того, что Канада, США и другие партнеры смогут поддерживать различные инновации".

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