Британской разведке поручили искать российских шпионов

Британской службе контрразведки МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России, Китая и Ирана. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, причинами такого решения стали специальная военная операция (СВО) в Украине, рост числа якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политиков. Из-за этого МИ-5 направила большую часть своих сил на поиск шпионов. При этом работа по противодействию терроризму ведется параллельно.

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