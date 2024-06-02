https://news.day.az/world/1665039.html Кадры обрушения жилого дома в Стамбуле - ВИДЕО
Кадры обрушения жилого дома в Стамбуле - ВИДЕО
Трехэтажный жилой дом обрушился на западе Стамбула. Кадры с моментом падения здания появились в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.
По данным местных СМИ, ссылающихся на городские власти, в результате инцидента пострадали семь человек, под завалами могут находиться еще двое.
Дом был построен в 1988 году, причина обрушения на данный момент неизвестна.
ЧП произошло в районе Кючюкчекмедже на западе города, на место прибыли спасатели и пожарные расчеты. В первые минуты из-под завалов удалось вытащить одного пострадавшего.
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