Кадры обрушения жилого дома в Стамбуле

Трехэтажный жилой дом обрушился на западе Стамбула. Кадры с моментом падения здания появились в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

По данным местных СМИ, ссылающихся на городские власти, в результате инцидента пострадали семь человек, под завалами могут находиться еще двое.

Дом был построен в 1988 году, причина обрушения на данный момент неизвестна.

ЧП произошло в районе Кючюкчекмедже на западе города, на место прибыли спасатели и пожарные расчеты. В первые минуты из-под завалов удалось вытащить одного пострадавшего.

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