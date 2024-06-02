Гарри Каспарову грозит арест
Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В настоящее время все основания для этого есть", - сказал собеседник агентства.
В случае возбуждения уголовного дела Каспарову может грозить до двух лет лишения свободы или штраф, добавил представитель правоохранительных органов.
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