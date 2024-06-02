Экс-министр обороны Армении раскрыл тайну американских биолабораторий в стране

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил, что во время наводнения в северных регионах страны оказались затоплены американские биолаборатории.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.



По мнению вирусологов, это может привести к всплеску активности неизвестных заболеваний в стране, сообщил генерал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!