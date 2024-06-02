https://news.day.az/world/1665071.html Экс-министр обороны Армении раскрыл тайну американских биолабораторий в стране
Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.
Экс-министр обороны Армении раскрыл тайну американских биолабораторий в стране
Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил, что во время наводнения в северных регионах страны оказались затоплены американские биолаборатории.
Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.
По мнению вирусологов, это может привести к всплеску активности неизвестных заболеваний в стране, сообщил генерал.
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