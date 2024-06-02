ВС Турции нейтрализовали 16 боевиков в Ираке и Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Ираке и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши вооруженные силы нейтрализовали 14 террористов РПК, обнаруженных в районах Хакурк и Метина на севере Ирака, и 2 террористов РПК и "Сил народной самообороны" (связаны с РПК и действуют в Сирии - прим. ТАСС), обнаруженных в районе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Операции будут решительно продолжаться до искоренения терроризма", - говорится в заявлении ведомства.

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