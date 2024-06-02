Южная Корея начнет принимать "невыносимые меры" в ответ на отправку "мусорных шаров"

Республика Корея начнет принимать "меры, которые будет сложно вынести", в ответ на продолжение провокационных действий со стороны КНДР, в том числе отправку мусорных шаров и блокирование приема сигналов GPS. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чан Хо Чжин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Отправка мусорных шаров и блокирование GPS-сигналов - низкие провокации, о которых нормальное государство даже не подумает", - привело агентство Yonhap слова Чан Хо Чжина. Он 2 июня председательствовал на совещании Совета национальной безопасности.

31 мая правительство Республики Корея обещало КНДР принять "меры, которые сложно будет вынести, в случае продолжения провокаций". На этой неделе КНДР предприняла неудачную попытку запуска спутника, дважды отправила воздушные шары с мусором, запустила, по классификации Сеула, 18 баллистических ракет малой дальности, создавала помехи для приема GPS-сигнала в Южной Корее пять дней подряд, в том числе 1 и 2 июня.

Неназванный сотрудник администрации пояснил, что означают "меры, которые Северной Корее будет сложно вынести". "Мы не будем исключать возобновление вещания громкоговорителей и примем необходимые для этого меры", - сказал чиновник.

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