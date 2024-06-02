Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе

Израиль согласился на предложенную Байденом сделку, хотя она "не очень хорошая", поскольку хочет вернуть заложников, заявил советник Нетаньяху Фальк.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, он уточнил, что для полного прекращения огня должны быть выполнены цели Израиля

Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским исламистским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая, заявил The Times главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.

"Сделка, на которую мы согласились, - это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим вернуть всех заложников", - сказал он.

Фальк добавил, что "предстоит проработать множество деталей", в частности, подчеркнул он, постоянного прекращения огня не будет, пока Израиль не достигнет всех своих целей. Условия Тель-Авива "не изменились - освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как террористической организации, совершающей геноцид", уточнил он.

Схожее заявление о том, что условия Израиля не поменялись, 1 июня сделала канцелярия израильского премьер-министра. "В рамках предложения Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, является необоснованной", - говорится в публикации офиса Нетаньяху в X.

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