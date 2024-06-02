Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны

Президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

"Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, не рискует ли Вашингтон оказаться втянутым в конфликт на Украине после разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ.

Кирби при этом вновь заявил, что США позволили Киеву "наносить удары по военным объектам, орудийным позициям, перевалочным базам, которые Россия использует для создания своего рода буферной зоны".

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