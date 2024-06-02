В Израиле заявили, что ищут альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

Израиль находится в поиске альтернативы правлению радикального движения ХАМАС в секторе Газа с привлечением "других сил". С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант во время совещания в штабе южного командования Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ищем альтернативу правлению ХАМАС [в секторе Газа], рамки для этого включают изоляцию территорий, устранение боевиков ХАМАС в этих районах и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу", - заявил Галант. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.

"В том время как мы ведем важные военные действия [в секторе Газа], оборонное ведомство одновременно оценивает альтернативу правлению ХАМАС", - продолжил министр. Он добавил, что "операция в Рафахе [на юге сектора Газа] продвигается на земле и под землей". По его словам, израильские войска "разрушают линии, соединяющие сектор Газа с Египтом, и положат конец ХАМАС", так как "террористическая организация не сможет восстанавливаться, укрепляться и вооружаться".

Галант также указал, что Израиль "не согласится на правление ХАМАС в Газе ни на одном из этапов любого процесса, направленного на прекращение войны [в палестинском анклаве]". "Военная операция и создание потенциала для альтернативного управления [в секторе Газа] позволят нам достичь двух целей этой войны - устранения ХАМАС как управляющей и военной силы в секторе Газа и возвращения заложников", - резюмировал глава израильского МО.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль заявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве, которая продолжается до сих пор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!