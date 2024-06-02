Армянская оппозиция провела акцию в центре Еревана

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстаян собрал своих сторонников у церкви Святой Анны в центре Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, целью митинга было подведение итогов прошедшей недели.

Во время акции Галстанян также поделился планами на ближайшее время.

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