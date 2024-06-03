ОАЭ и Китай намерены обмениваться опытом в сфере обороны и безопасности

Объединенные Арабские Эмираты и Китай заинтересованы в обмене опытом для повышения эффективности вооруженных сил и органов безопасности двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном эмиратско-китайском заявлении, опубликованном агентством WAM по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин.

"Обе стороны выразили удовлетворение сотрудничеством и координацией в области обороны, безопасности и военного дела <...>, подчеркнув обоюдную заинтересованность в обмене опытом для повышения эффективности вооруженных сил и органов безопасности двух дружественных стран", - указано в документе.

ОАЭ и КНР также высоко оценили результаты совместных военно-воздушных учений "Щит сокола 2023", которые прошли в августе 2023 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В этом контексте стороны заявили, что продолжат проводить военные учения, которые "будут служить общим целям и устремлениям".

30 мая президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Как сообщало агентство WAM, лидеры двух стран обсудили "пути расширения всеобъемлющего стратегического партнерства".

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