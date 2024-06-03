Трамп назвал самую серьезную угрозу для человечества

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ядерное оружие представляет собой наибольшую угрозу для мирового сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ядерное оружие - это самая большая угроза, а не глобальное потепление", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также выразил недоумение тем, что американский лидер Джо Байден выделяет глобальное потепление в качестве главной угрозы человечеству.

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