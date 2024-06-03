https://news.day.az/world/1665172.html Трамп назвал самую серьезную угрозу для человечества
Трамп назвал самую серьезную угрозу для человечества
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ядерное оружие представляет собой наибольшую угрозу для мирового сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ядерное оружие - это самая большая угроза, а не глобальное потепление", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп также выразил недоумение тем, что американский лидер Джо Байден выделяет глобальное потепление в качестве главной угрозы человечеству.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре