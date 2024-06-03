На 41-й день голодовки журналист Лео Николян вылетел из Армении во Францию

Сегодня, на 41-й день голодовки, французский журналист армянского происхождения Лео Николян вылетел во Францию ​​из аэропорта Звартноц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Уходя, он поблагодарил авиакомпанию FlyOneArmenia за спасение его жизни. Напомним, несколько дней назад была запланирована поездка Николяна во Францию, которая была отменена.

Напомним, что въезд журналиста в РА был запрещен, о чем он узнал в аэропорту Звартноц. По его словам, причины известны. Для чего он и объявил голодовку, заявив, что не уедет.

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