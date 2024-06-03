На работе АЭС произошел сбой

По предварительной информации, 5 зданий серьезно пострадали в результате двух землетрясений магнитудой 5,9 и 4,8 в префектуре Исикава в Японии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Kyodo News, информацию об этом распространила администрация префектуры.

Хотя на одной из атомных электростанций на острове произошел временный сбой, он был устранен в короткие сроки. В некоторых домах в высокогорных районах префектуры образовались небольшие трещины. В настоящее время строительные бригады привлечены к работе по ликвидации последствий стихийного бедствия.

05:30

В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии заявило, что эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното. Очаг находился на глубине 10 километров.

В настоящее время нет сведений о пострадавших или происшедших разрушениях. Сразу после подземных толчков была объявлена угроза цунами, но уже через несколько минут это предупреждение было снято. Спустя десять минут после землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок такой же силы. Власти предупредили местных жителей о вероятности повторных землетрясений и призвали их к спокойствию и бдительности.

До этого сообщалось, что в двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

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