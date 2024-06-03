https://news.day.az/world/1665211.html Южная Корея решила приостановить межкорейское военное соглашение с КНДР
Южная Корея решила приостановить межкорейское военное соглашение с КНДР
Правительство Южной Кореи решило приостановить действие межкорейского военного соглашения. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.
По данным журналистов, соглашение не будет действовать, пока не восстановится доверие между Сеулом и Пхеньяном.
Накануне США, Япония и Южная Корея пришли к соглашению о проведении первых трехсторонних военных учений под названием Freedom Edge. В Пентагоне подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с долгосрочным планом трехсторонних учений.
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