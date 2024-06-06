Байден почти догнал Трампа

Уровень поддержки президента США Джо Байдена в борьбе за высший государственный пост в стране несколько увеличился после вердикта жюри присяжных о виновности бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного совместно с университетом Siena College (штат Нью-Йорк).

Как передает в четверг Day.Az, 46% участников опроса готовы поддержать Байдена на президентских выборах, 47% респондентов высказались за кандидатуру Трампа. По сравнению с результатами аналогичного опроса в апреле и мае поддержка действующего президента США увеличилась на 1 п. п., в то время как рейтинг бывшего главы государства снизился на 1 п. п. Газета отмечает, что "изменения в общественном мнении могут быть краткосрочными", и у "Трампа достаточно времени, чтобы восстановить свои позиции" до ноябрьских выборов.

Опрос проводился в период с 3 по 4 июня. В нем приняли участие 1 897 зарегистрированных американских избирателей, ранее участвовавших в опросах, проводимых до вынесения обвинительного вердикта Трампу.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля, то есть за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. 81-летний демократ Джо Байден и 77-летний республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от двух ведущих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).

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