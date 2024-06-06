Проблемы с организацией Олимпиады неизбежно ослабят позиции Франции

Французские СМИ считают неизбежным ослабление позиций Парижа из-за проблем с организацией Олимпийских игр, которые запланированы на июль 2024 года.

Оскверненный Мемориал Холокоста и звезды Давида, а совсем недавно гробы, установленные у подножия Эйфелевой башни... Во Франции подозревают Россию в дестабилизации ситуации в стране в последние месяцы до такой степени, что, среди властей и в прессе вопрос о "российском вмешательстве" регулярно всплывает в дискуссиях, передает Day.Az со ссылкой на французское издание La Dépêche.

Три случая вызвали подозрения в иностранных манипуляциях, в том числе недавнее размещение у подножия Эйфелевой башни гробов с надписью "Французские солдаты в Украине". 31 октября появление около шестидесяти синих звезд Давида, нанесенных по трафарету в Париже и его пригородах, французские власти приписали ФСБ РФ, что вызвало опровержение со стороны Москвы. А в середине мая на Мемориале Шоа было нарисовано 35 табличек с изображением красных рук. Во французской прессе это событие также связывалось с возможным иностранным вмешательством.

"Гибридная война"

"Эти факты являются частью гибридной войны, которую Россия ведет против западных государств и, в частности, Франции", - отмечает геополитический аналитик Луи Дюкло в интервью La Dépêche. "Это враждебные, оскорбительные и агрессивные действия, которые даже принимают антисемитский характер в случае со звездами Давида, начертанными в разгар конфликта в секторе Газа". Для специалиста эти маневры, далеко не новы, преследуют только одну цель: "усилить страх и разногласия, чтобы разделить население". И по мере приближения Олимпийских игр "мы видим, что все больше внимания уделяется Франции".

Однако Москва, со своей стороны, отрицает все обвинения. "Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Франции - у нашей страны есть более важные приоритеты", - говорится в заявлении российского посольства в Париже, призывающем французские власти "положить конец" этой "антироссийской информационной кампании". .

В последнем отчете компания Microsoft обвиняет Россию в усилении попыток дезинформации. В этом отчете дается ссылка на две российские группы влияния, "Шторм-1679" и "Шторм-1099", которые обвиняются в "сеянии страха с целью отговорить зрителей от посещения Олимпийских игр". Согласно выводам отчета, ожидается, что эта деятельность "интенсифицируется" по мере приближения церемонии открытия 26 июля.

"Огромная система безопасности и некоторые неудачи, связанные с организацией Игр, неизбежно поставят Францию ​​в слабое положение. В этом контексте "Москва будет напрямую пытаться на это давить и акцентировать проблемы".", - считает французский аналитик Луи Дюкло.

Аналитик ссылается, в частности, на кибератаки, а также на многочисленные попытки дезинформации, основанные на "фермах троллей" - организованных в Интернете группах людей, которые используют учетные записи для сеяния раздора и манипулирования общественным мнением.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг какую-либо кампанию дезинформации, направленную против Олимпийских игр в Париже этим летом.

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