Киберпреступность ушла в разгул во Франции

Во Франции растет число случаев получения киберпреступниками конфиденциальной информации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французское издание La Dépêche.

Отмечается, что французы чаще всего жалуются на кражу банковских данных, личных данных, а также данных о состоянии здоровья.

Также зафиксирован рост кибермошенничества в Интернете и по телефону.

Издание подчеркивает, что с развитием цифровых технологий французы все больше подвергаются киберрискам. Согласно исследованию, двое из трех французов каждую неделю получают подозрительные звонки, электронные письма или SMS-сообщения. Однако только 15% из них считают себя хорошо защищенными от цифровых рисков.

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