Испания решила присоединиться к судебному иску ЮАР против Израиля

Власти Испании приняли решение присоединиться к судебному иску, поданному ЮАР против Израиля в Международный суд ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания собирается вступить в дело Международного суда ООН, начатое ЮАР из-за ситуации в Газе", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос, считает ли Мадрид происходящее в Газе геноцидом, глава МИД отметил: "Это работа суда, и Испания поддержит решение".

Отношения между Испанией и Израилем усугубились на фоне решения Мадрида признать Палестину как государство. 27 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство королевства в еврейском государстве, запрещающую испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.

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