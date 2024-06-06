Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16 на сумму $300 млн. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в документе, Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) запросило запчасти, компоненты, расходные материалы для F-16, а также техническое обслуживание самолетов. Разрешается продажа Тайваню стандартных запчастей на $220 млн и нестандартных на $80 млн. В заявлении отмечается, что возможная сделка не нарушает американские законы и не повредит боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. На вооружении ВВС Тайваня находится около 140 истребителей F-16.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

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