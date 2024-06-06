В Казахстане раскрыли объем средст, который направят на строительство первой в стране АЭС

Казахстан, в случае одобрения на общенациональном референдуме вопроса о строительстве первой в стране АЭС, планирует потратить на ее строительство $10-12 млрд. Эта цифра содержится в документе к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии", опубликованном на портале "Открытые нормативно-правовые акты". Документ будет находиться на общественном обсуждении до 27 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В конце прошлого года глава компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин называл сумму бюджета на строительство в $10-15 млрд.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к народу 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с общественностью.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований наиболее предпочтительным районом строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

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