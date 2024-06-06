Принц Уильям рассказал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о состоянии здоровья своей жены Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Hello!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

5 июня старший сын короля Великобритании появился на мероприятии, которое было организовано в память героев войны в Портсмуте. Один из гостей спросил у принца Уильяма, идет ли на поправку Кейт Миддлтон.

"Да, она поправляется. Она бы с удовольствием была здесь сегодня", - ответил принц Уильям.

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