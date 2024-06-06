Деньги для релокантов из Карабаха пошли на недвижимость во Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское правительство решило сменить адрес своего посольства во Франции. С этой целью была приобретена собственность, принадлежавшая экс-президенту Валери Жискар д'Эстену. Французские и армянские СМИ отмечают, что здание было приобретено ориентировочно за 20 миллионов евро. Учитывая то, что Ереван сильно использует аргумент об экономических проблемах и вернувшихся из Карабаха армян, кажется странным, что Армения пытается "вернуть" эти миллионы в западные столицы так быстро.

Отметим, что cделка была завершена на фоне экономических сложностей, которые испытывает Ереван. Учитывая сложность экономической ситуации Армении, возникает вопрос о необходимости столь необдуманных трат. Ведь Армения является страной, которая манипулирует политическим мнением западных стран в попытках получить экономическую помощь на содержание армян, покинувших Карабах.

Это наталкивает нас на две мысли. Во-первых, действительно ли армянское правительство заинтересовано в оказании помощи армянам из Карабаха? Ведь эти миллионы могли пойти на улучшение условий их жизни.

Или же правительство Армении занято разбазариванием средств, прекрасно осознавая, что пока Ереван не обеспечит достойные условия карабахским армянам, западные партнеры будут продолжать направлять помощь в Армению. Если так, то понятно, почему Армения стремится "избавиться" от миллионов в максимально сжатые сроки. Ведь не потратив их, невозможно будет просить зарубежных друзей о дополнительной помощи. И пока течет этот поток валюты, можно тратить деньги, не переживая о проблемах завтрашнего дня.

Отметим, что это не первая крупная сделка с недвижимостью для испытывающего экономические проблемы правительства Армении. Ранее с аналогичной целью было куплено здание в Лондоне. Армянские СМИ отмечали, что сумма сделки составила около 17 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, за короткий срок Ереван потратил около 40 миллионов евро на комфорт своих дипломатов в двух столицах. А в это время, карабахским армянам приходится довольствоваться подачками в размере 51 доллара на человека.