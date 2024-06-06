В Минобороны Турции заявили о необходимости отмены выборов на севере Сирии

Выборы в курдской автономной администрации на севере Сирии должны быть отменены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили телеканалу TRT Haber источники в Минобороны Турции, комментируя информацию СМИ о том, что выборы перенесены.

"Наши президент [Реджеп Тайип Эрдоган] и министр [Яшар Гюлер] делали необходимые предупреждения. Эти так называемые выборы должны быть полностью отменены. Сложившаяся ситуация неприемлема", - приводит телеканал слова источников.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что выборы, организуемые силами, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции), перенесены с 11 июня на август.

В Турции неоднократно заявляли, что не допустят проведения выборов на севере Сирии, давая понять о возможности военной операции на трансграничной территории. Также в Анкаре критикуют США и ряд союзников по НАТО за поддержку РПК и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны" (СНС). Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы.

Курды, которые составляют 15% населения Сирии, объявили о создании автономной администрации в 2013 году. Спустя три года был образован так называемый Северный федеративный регион с тремя центрами в Камышлы, Кобани и Африне. Однако Турция в 2018 году оккупировала Африн, а в 2019-м в ходе военной операции "Источник мира" приступила к созданию зоны безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!