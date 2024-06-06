Правительство ФРГ представило обновленный план на случай вооруженного конфликта

Правительство Германии представило обновленный план действий для населения страны на случай вооруженного конфликта. В нем говорится, какие правила применяются, какие меры следует принимать во время войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, нынешний план на случай конфликта - это обновленная версия от 1989 года. Войска НАТО следует перебросить через всю Германию на восточный фланг, где также будут находиться военные Бундесвера (ВС ФРГ). Если нападения будут происходить в нескольких местах одновременно, люди не смогут повсюду рассчитывать на немедленную помощь правительства, подчеркивает газета.

В то же время, согласно обновленному плану, Бундестаг (парламент ФРГ) не должен быть распущен пока "Германия обороняется". В качестве убежищ для мирных жителей в случае бомбардировок подразумевается использование подвалов зданий, подземных парковок и станций метро. Кроме того, власти могут отдать приказ об эвакуации из отдельных районов, однако "семьи не должны быть разделены". Больницы должны быть готовы к "внезапному увеличению числа пациентов в течение длительного периода времени", говорится в материале.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!